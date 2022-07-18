Кулеба назвал основную проблему поставок западного оружия Украине

Основной проблемой по поставкам западного оружия Украине является график. Если бы Украина вовремя получила больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины.

Как отметил Кулеба, на самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным.

"Основная проблема со снабжением - график. Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, поставляющих оружие. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а затем несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: "Это надо до такого-то числа". Потом мы еще о чем-то поговорили. Я снова говорю: "Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это надо до такого-то числа", - сказал министр.

По его совам, он по три-четыре раза за разговор "пробивает сознание людей, потому что это главная проблема".

"Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время - так система разворачивается", - добавил Кулеба.