Кулеба назвав основну проблему постачання західної зброї Україні

Основною проблемою із постачання західної зброї Україні є графік. Якби Україна вчасно отримала більше артилерії 155-го калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України.

Як зазначив Кулеба, насправді постачання з різних країн різними каналами є доволі сталим, але кількісно незадовільним.

"Основна проблема з постачанням - графік. Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався, кажу: "Це треба до такого-то числа". Потім ми ще про щось поговорили. Я знову кажу: "До речі, я хочу ще раз прояснити: те, що я тобі казав, це треба до такого-то числа"", - сказав міністр.

За його совами, він по три-чотири рази за розмову "пробиває свідомість людей, бо це головна проблема".

"Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155-го калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України. Але все займає час - так система розгортається", - додав Кулеба.