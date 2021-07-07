Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру"

"Люблинский треугольник" является альтернативой "русскому миру". В его состав входят представители Украины, Польши и Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", - сказал Кулеба.
Он хотел бы, чтобы к этому объединению присоединилась Беларусь.
"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", - заявил министр.
Напомним, министры "Люблинского треугольника" требуют реакции Запада на действия России в Крыму. Они заявили, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.
Отметим, президенты Литвы и Польши примут участие в саммите Крымской платформы.