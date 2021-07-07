UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру"

Автор: Анастасия Рокитна

"Люблинский треугольник" является альтернативой "русскому миру". В его состав входят представители Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", - сказал Кулеба.

Он хотел бы, чтобы к этому объединению присоединилась Беларусь.

"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", - заявил министр.

Напомним, министры "Люблинского треугольника" требуют реакции Запада на действия России в Крыму. Они заявили, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

Отметим, президенты Литвы и Польши примут участие в саммите Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулебарусский мир