RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба назвав "Люблінський трикутник" альтернативою "російському світу"

Автор: Анастасія Рокитна

"Люблінський трикутник "є альтернативою "російському світу". До його складу входять представники України, Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "російському світу" в цій частині Європи", - сказав Кулеба.

Він хотів би, щоб до цього об'єднання приєдналася Білорусь.

"Ми будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "російського світу" вибере "Люблінський трикутник", - заявив міністр.

Нагадаємо, міністри "Люблінського трикутника" вимагають реакції Заходу на дії Росії в Криму. Вони заявили, що дії Росії як країни-окупанта неприйнятні в сучасному світі.

Зазначимо, президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулебарусский мир