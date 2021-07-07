Кулеба назвав "Люблінський трикутник" альтернативою "російському світу"

"Люблінський трикутник "є альтернативою "російському світу". До його складу входять представники України, Польщі та Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "російському світу" в цій частині Європи", - сказав Кулеба.
Він хотів би, щоб до цього об'єднання приєдналася Білорусь.
"Ми будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "російського світу" вибере "Люблінський трикутник", - заявив міністр.
Нагадаємо, міністри "Люблінського трикутника" вимагають реакції Заходу на дії Росії в Криму. Вони заявили, що дії Росії як країни-окупанта неприйнятні в сучасному світі.
Зазначимо, президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи.