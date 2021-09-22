UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба назвал "красные линии", которые пересекают встречи Зеленского в США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал две "красные линии", которые пересекают встречи президента Владимира Зеленского во время визита в США. Министр отметил, что это освобождение Россией политзаключенных и Крымская платформа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

По его словам, первая "красная линия", которую обсуждает на встречах Зеленский, - это освобождение политзаключенных, которых удерживает Россия.

"Мы передаем на каждой встрече список заключенных и просим помочь в освобождении", - уточнил министр.

Вторая - это Крымская платформа. "Обсуждаем развитие инициативы", - добавил Кулеба.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где он выступит на Генассамблее ООН.

В ходе визита украинский лидер провел ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалось освобождение крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНДмитрий Кулеба