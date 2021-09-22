Кулеба назвав "червоні лінії", які перетинають зустрічі Зеленського в США

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дві "червоні лінії", які перетинають зустрічі президента Володимира Зеленського під час візиту до США. Міністр зазначив, що це звільнення Росією політв'язнів і Кримська платформа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.
За його словами, перша "червона лінія", яку обговорює на зустрічах Зеленський, - це звільнення політв'язнів, яких утримує Росія.
"Ми передаємо на кожній зустрічі список ув'язнених і просимо допомогти у звільненні", - уточнив міністр.
"Друга - це Кримська платформа. Обговорюємо розвиток ініціативи", - додав Кулеба.
Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у США, де він виступить на Генасамблеї ООН.
В ході візиту український лідер провів ряд зустрічей, у тому числі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорювалося звільнення кримських політв'язнів, зокрема - Нарімана Джелялова.