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Кулеба назвав "червоні лінії", які перетинають зустрічі Зеленського в США

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Вашингтон, Середа 22 вересня 2021 19:38
Кулеба назвав "червоні лінії", які перетинають зустрічі Зеленського в США Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дві "червоні лінії", які перетинають зустрічі президента Володимира Зеленського під час візиту до США. Міністр зазначив, що це звільнення Росією політв'язнів і Кримська платформа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

За його словами, перша "червона лінія", яку обговорює на зустрічах Зеленський, - це звільнення політв'язнів, яких утримує Росія.

"Ми передаємо на кожній зустрічі список ув'язнених і просимо допомогти у звільненні", - уточнив міністр.

"Друга - це Кримська платформа. Обговорюємо розвиток ініціативи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у США, де він виступить на Генасамблеї ООН.

В ході візиту український лідер провів ряд зустрічей, у тому числі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорювалося звільнення кримських політв'язнів, зокрема - Нарімана Джелялова.

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Володимир Зеленський ООН Дмитро Кулеба
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