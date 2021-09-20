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Кулеба назвал "красную нить" переговоров Зеленского во время Генассамблеи ООН

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 11:01
Кулеба назвал "красную нить" переговоров Зеленского во время Генассамблеи ООН Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. "Красной нитью" участия президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое цитирует пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Это очень принципиально. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма", - сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН является самой авторитетной международной площадкой, к которой приковано внимание всего мира. Кроме того, это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19", - заявил министр.

По его словам, президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. "Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам", - заметил глава МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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