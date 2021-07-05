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Кулеба назвал компенсации, которые Украина потребует в случае запуска "Северного потока-2"

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление Кулебы в ходе форума "Украина 30. Международная политика".

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип - безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе - это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов",- отметил министр.

Напомним, что глава МИД Украины во время форума заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры двух стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

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КомпенсациягазопроводСеверный поток-2