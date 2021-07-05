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Кулеба назвав компенсації, які Україна вимагатиме в разі запуску "Північного потоку-2"

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагатиме компенсацій в разі запуску магістрального газопроводу "Північний потік-2" за двома принципами. Мова йде про забезпечення безпеки та виконання Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Кулеби в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

"Ми сформулювали два принципи, з якими ми можемо розмовляти про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як буде гарантуватися безпека держави. І друге - це забезпечення виконання домовленостей. Тому що можна з РФ домовитися і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусили Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що глава МЗС України під час форуму заявив, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

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