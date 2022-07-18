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Кулеба назвал истинную цель Путина и предупредил Европу о ловушке

Фото: Алексей Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

План президента РФ Владимира Путина заключается не только в том, чтобы уничтожить Украину. Он также хочет погрузить всю Европу в кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Совету ЕС.

"Путин хочет украсть нормальную жизнь и стабильность у каждой европейской семьи. Энергетическим шантажом и ростом цен, дефицитом продовольствия, пропагандой и ложью, попытками дестабилизировать правительства. Истинная цель России - страдания Европы. Путин хочет, чтобы европейцы и россияне жили одинаково плохо", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Путин хочет настроить общественное мнение против действующих правительств, надеясь заменить их на радикальные силы, которые будут более благосклонны к России.

"Отступить и подчиниться его требованиям не получится, и это никогда не работало. Это ловушка. Я уверен, что в следующие недели появятся новые пророссийские голоса, которые будут подталкивать общественное мнение к необходимости дать Путину то, чего он хочет, лишь бы он оставил Европу в покое", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, если Россия сейчас почувствует слабость, последствия будут гораздо хуже всего, с чем мы уже имеем дело.

Напомним, преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран.

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Владимир ПутинЕвропа