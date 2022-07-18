Кулеба назвав справжню ціль Путіна та попередив Європу про пастку

"Путін хоче вкрасти нормальне життя і стабільність у кожної європейської родини. Енергетичним шантажем і зростанням цін, дефіцитом продовольства, пропагандою та брехнею, спробами дестабілізувати уряди. Справжня ціль Росії - страждання Європи. Путін хоче, щоб європейці та росіяни жили однаково погано", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Путін хоче налаштувати громадську думку проти діючих урядів, сподіваючись замінити їх на радикальні сили, які будуть більш прихильними до Росії.

"Відступити і підкоритися його вимогам не вийде, і це ніколи не працювало. Це пастка. Я впевнений, що наступними тижнями з’являться нові проросійські голоси, які будуть підштовхувати громадську думку до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він лише залишив Європу в спокої", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими за все, з чим ми вже маємо справу.