Кулеба назвал две проблемы с санкциями против России

Как отметил Кулеба, Украина уже сотрудничает с ЕС по подготовке четвертого пакета санкций против России.

"Санкции продолжаются. Каток все плотнее накрывает Россию. Но есть два вопроса, две проблемы, над которыми мы продолжаем работать. Первое - санкции должны оставаться системными. То есть, нельзя остановиться в их принятии. И поэтому, например, мы поговорили с Европейским союзом и там уже готовится четвертый пакет санкций", - отметил министр.

Также глава МИД отметил, что важен и вопрос глубины, а также проникновения санкций. Речь идет об ограничениях, которые не лежат на поверхности, однако важно их применить.

"Но еще есть очень много других сфер санкционным, которые не лежат на поверхности, но которые нужно применить. Поэтому мы вчера проанализировали, что еще можно сделать. Копнули, поверьте очень-очень глубоко и с сегодняшнего дня начинаем работу с партнерами для того, чтобы санкции, которые они будут применять - будут проникать в самое сердце российской экономики и путинского режима", - заявил министр.

Тем временем агрессор начал искать обходные пути в три страны, которые, со своей стороны, пытаются заработать на этом денег.

"Она нашла три страны на которые давит и с которыми активно сотрудничает пытаясь создать альтернативные бизнес-модели, альтернативные системы финансовых расчетов. Мы знаем эти страны, как они пытаются заработать деньги на украинской крови - мы знаем и мы с ними будем работать. И будем не только мы с ними работать", - добавил Кулеба.