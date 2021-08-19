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Кулеба назвал дату и формат встречи Зеленского и Байдена

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине назвали официальную дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они встретятся 31 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

Министр назвал официальную дату встречи двух лидеров.

"Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сообщил он.

Вместе с тем, Кулеба отметил, что формат будет расширенный и предусматривать встречу не только делегатов, но и в формате один на один.

Напомним, Кулеба раскрыл подробности будущей встречи Зеленского и Байдена.

Отметим, визит Зеленского в США, где он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, запланирован на 30 августа.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден