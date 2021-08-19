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Кулеба назвав дату та формат зустрічі Зеленського та Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні назвали офіційну дату зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться 31 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

Міністр назвав офіційну дату зустрічі двох лідерів.

"Зустріч Байдена та Зеленського відбудеться 31 серпня", - повідомив він.

Разом з тим, Кулеба зазначив, що формат буде розширений і передбачатиме зустріч не тільки делегатів, а й у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, Кулеба розкрив подробиці майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.

Зазначимо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден