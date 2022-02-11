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Кулеба назвал 5 позиций Украины по деятельности ОБСЕ

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил 5 позиций по деятельности ОБСЕ. По его словам, в частности, настало время для СММ подготовить тематический доклад по паспортизации РФ в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

О каких позициях идет речь:

  1. Украина заинтересована, чтобы СММ предоставили доступ к оккупированным территориям;
  2. Украине важно приложить усилия, чтобы СММ возобновила наблюдение с помощью беспилотников дальнего радиуса действия;
  3. Необходимо увеличение количества передовых патрульных баз ОБСЕ на оккупированных территориях;
  4. Украина считает, что настало время для СММ подготовить тематический доклад по паспортизации РФ в ОРДЛО. Международная реакция на эту проблему недостаточная;
  5. Мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, а значит они не должны терять с радара вопрос Крыма.

Напомним, ранее Кулеба обратился к ОБСЕ. Он призывает организацию перестать быть пассивно-нейтральной.

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ОБСЕДмитрий Кулеба