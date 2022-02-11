Кулеба назвав 5 позицій України по діяльності ОБСЄ
Голова МЗС України Дмитро Кулеба озвучив 5 позицій по діяльності ОБСЄ. За його словами, зокрема, настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
Про які позиції йде мова:
- Україна зацікавлена, щоб СММ надали доступ до окупованих територій;
- Україні важливо докласти зусиль, щоб СММ поновила спостереження за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії;
- Необхідно збільшення кількості передових патрульних баз ОБСЄ на окупованих територіях;
- Україна вважає, що настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО. Міжнародна реакція на цю проблему є недостатньою;
- Мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю територію України, а значить вони не повинні втрачати з радару питання Криму.