RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба назвав 5 позицій України по діяльності ОБСЄ

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба озвучив 5 позицій по діяльності ОБСЄ. За його словами, зокрема, настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Про які позиції йде мова:

  1. Україна зацікавлена, щоб СММ надали доступ до окупованих територій;
  2. Україні важливо докласти зусиль, щоб СММ поновила спостереження за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії;
  3. Необхідно збільшення кількості передових патрульних баз ОБСЄ на окупованих територіях;
  4. Україна вважає, що настав час для СММ підготувати тематичну доповідь щодо паспортизації РФ в ОРДЛО. Міжнародна реакція на цю проблему є недостатньою;
  5. Мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю територію України, а значить вони не повинні втрачати з радару питання Криму.

Нагадаємо, раніше Кулеба звернувся до ОБСЄ. Він закликає організацію перестати бути пасивно-нейтральною.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄДмитро Кулеба