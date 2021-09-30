Кулеба назначил нового заместителя: он займется Европой и санкциями

Глава МИД Дмитрий Кулеба назначил своим новым заместителем Николая Точицкого, занимавшего ранее пост представителя Украины при ЕС. Его предшественник - Василий Боднар - стал послом в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Кулебы.
"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", - написал глава МИД.
По его словам, на посту заместителя Точицкий займется вопросами, которыми занимался его предшественник - Европой, санкциями и безопасностью.
"Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", - добавил Кулеба.
Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом в Турцию.
Отметим, в начале апреля Зеленский уволил Точицкого с поста представителя Украины при Евросоюзе.