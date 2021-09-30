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Кулеба призначив нового заступника: він займеться Європою і санкціями

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Дмитро Кулеба призначив своїм новим заступником Миколу Точицького, який обіймав раніше посаду представника України при ЄС. Його попередник-Василь Боднар - став послом у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дмитра Кулеби.

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколи, тепер буде знати", - написав глава МЗС.

За його словами, на посаді заступника Точицький займеться питаннями, якими займався його попередник - Європою, санкціями і безпекою.

"Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом до Туреччини.

Зазначимо, на початку квітня Зеленський звільнив Точицького з посади Представника України при Євросоюзі.

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МЗСДмитро Кулеба