Кулеба назначил нового заместителя: он займется Европой и санкциями

Глава МИД Дмитрий Кулеба назначил своим новым заместителем Николая Точицкого, занимавшего ранее пост представителя Украины при ЕС. Его предшественник - Василий Боднар - стал послом в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Кулебы.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", - написал глава МИД.

По его словам, на посту заместителя Точицкий займется вопросами, которыми занимался его предшественник - Европой, санкциями и безопасностью.

"Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", - добавил Кулеба.