Кулеба: от НАТО никто не отказывался, Украине нужны гарантии безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отказывалась от НАТО. Однако это не является целью, Украине нужны гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Кулебы.
Он подчеркнул, что сейчас нужно остановить войну.
"Это требование россиян отказаться от НАТО. Но президент Зеленский говорит: НАТО - это когда-то, от этого никто не отказывается, но это когда-то. А вопрос сейчас - какие гарантии безопасности сейчас. Лучше всего - это стать членом НАТО, пятая статья, тебя все защищают. Но это когда-нибудь, это не сейчас. Мы видим, что происходит сейчас", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что никакой обозримой перспективы членства Украине никто не давал.
"Нам пообещали в 2008 году, но на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО на этом пути не был сделан. Нам не нужен второй Будапештский меморандум... Это не были подлинными гарантиями. Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, то это должны быть настоящие жесткие гарантии, и подписаться должны постоянные члены Совбеза ООН, Россия возможно другие государства. Но сейчас ключевая задача – безопасность государства", - заявил министр.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, но Киеву необходимы четкие гарантии безопасности от России.
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