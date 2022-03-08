Кулеба: от НАТО никто не отказывался, Украине нужны гарантии безопасности

Он подчеркнул, что сейчас нужно остановить войну.

"Это требование россиян отказаться от НАТО. Но президент Зеленский говорит: НАТО - это когда-то, от этого никто не отказывается, но это когда-то. А вопрос сейчас - какие гарантии безопасности сейчас. Лучше всего - это стать членом НАТО, пятая статья, тебя все защищают. Но это когда-нибудь, это не сейчас. Мы видим, что происходит сейчас", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что никакой обозримой перспективы членства Украине никто не давал.

"Нам пообещали в 2008 году, но на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО на этом пути не был сделан. Нам не нужен второй Будапештский меморандум... Это не были подлинными гарантиями. Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, то это должны быть настоящие жесткие гарантии, и подписаться должны постоянные члены Совбеза ООН, Россия возможно другие государства. Но сейчас ключевая задача – безопасность государства", - заявил министр.