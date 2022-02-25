Зеленский о вступлении в НАТО: не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО. Однако все бояться отвечать.

"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, "от вашей мудрости и большой поддержки всех друзей Украины".