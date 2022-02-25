ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о вступлении в НАТО: не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие гарантии

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 00:49
Зеленский о вступлении в НАТО: не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие гарантии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО. Однако все бояться отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, "от вашей мудрости и большой поддержки всех друзей Украины".

Напомним, Эстония просит передать Украине карту для вступления в НАТО. Решение поддержал парламент страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО
NEWS
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина