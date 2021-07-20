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Кулеба: у нас действительно было общее прошлое с Россией, но наше будущее в Европе

Автор: РБК-Украина

Украина и Россия действительно имели общее прошлое. Однако будущее нашей страны находится в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в видеообращении.

В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она "остается политической реальностью".

"Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить... Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью, в которой акцентировал внимание на общем историческом прошлом Украины и России.

В частности, Путин назвал современную Украину "детищем советской эпохи" и заявил, что она создавалась якобы за счет исторической России.

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Дмитрий Кулеба