Кулеба: у нас действительно было общее прошлое с Россией, но наше будущее в Европе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в видеообращении .

В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она "остается политической реальностью".

"Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить... Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба.