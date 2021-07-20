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Кулеба: у нас дійсно було спільне минуле з Росією, але наше майбутнє у Європі

Автор: РБК-Україна

Україна та Росія дійсно мали спільне минуле. Однак майбутнє нашої країни знаходиться в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у відеозверненні.

Водночас, міністр наголосив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, бо вона "залишається політичною реальністю".

"Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискридитувала і ми не можемо їй вірити... Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій акцентував увагу на спільному історичному минулому України та Росії.

Зокрема, Путін назвав сучасну Україну "дітищем радянської епохи" та заявив, що вона створювалася нібито за рахунок історичної Росії.

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Дмитро Кулеба