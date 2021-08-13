UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму: это глобальная угроза

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.

"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена.

Он допустил размещения в Украине американских войск.

Напомним, у Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымДмитрий КулебаЯдерное оружие