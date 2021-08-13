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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму: це глобальна загроза

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму. Він назвав це глобальною загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.

"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувтаи всі можливості для стримування Росії", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська сторона занепокоєна.

Він допустив розміщення в Україні американських військ.

Нагадаємо, у Зеленського заявили про об'єкти з матеріалами для виготовлення ядерної зброї в Криму.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму.

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КримДмитро КулебаЯдерна зброя