ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба надеется на "особое сотрудничество" с США при Байдене

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что при президенте Джо Байдене между Киевом и Вашингтоном будет особое сотрудничество. Новый американский президент хорошо знает Украину.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По его словам, с избранием Байдена впервые появился президент США, который хорошо знает и понимает Украину.

"За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это", - отметил Кулеба.

Самые читаемые новости

Он также подчеркнул, что Дональду Трампу в начале своего президентства пришлось многое узнать об Украине, которая стала очень острой темой в США.

"Но сама основа американо-украинских отношений никак не пострадала: наша страна пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что в 2021 году отношения между Украиной и США будут идти по нарастающей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Байден усилит переговоры в нормандском формате.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба