Кулеба сподівається на "особливу співпрацю" з США при Байдені

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що за президентства Джо Байдена між Києвом і Вашингтоном буде особлива співпраця. Новий американський президент добре знає Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik.

За його словами, з обранням Байдена вперше з'явився президент США, який добре знає і розуміє Україну.

"За час свого перебування на посаді віце-президента він приділив Україні велику особисту увагу. Ми дуже цінуємо це", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що Дональду Трампу на початку свого президентства довелося багато чого дізнатися про Україну, яка стала дуже гострою темою в США.

"Але сама основа американо-українських відносин ніяк не постраждала: наша країна користується широкою підтримкою як Республіканської, так і Демократичної партії. Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. Однак при Байдені ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що в 2021 році відносини між Україною та США будуть йти по наростаючій.

У той же час президент України Володимир Зеленський сподівається, що Байден посилить переговори в нормандському форматі.