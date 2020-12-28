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Кулеба надеется на "особое сотрудничество" с США при Байдене

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 14:54
Кулеба надеется на "особое сотрудничество" с США при Байдене
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что при президенте Джо Байдене между Киевом и Вашингтоном будет особое сотрудничество. Новый американский президент хорошо знает Украину.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По его словам, с избранием Байдена впервые появился президент США, который хорошо знает и понимает Украину.

"За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Дональду Трампу в начале своего президентства пришлось многое узнать об Украине, которая стала очень острой темой в США.

"Но сама основа американо-украинских отношений никак не пострадала: наша страна пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что в 2021 году отношения между Украиной и США будут идти по нарастающей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Байден усилит переговоры в нормандском формате.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба

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