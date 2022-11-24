Кулеба про мирні переговори: дії Росії роблять саму ідею абсурдною

“Дії Росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. Російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна продовжить боротьбу, аби звільнити свої території від російської окупації.

"Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя", - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після чергових ракетних ударів не може йти мова про мирні переговори з Росією.

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