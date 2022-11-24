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Кулеба о мирных переговорах: действия России делают самую идею абсурдной

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Россия своими действиями исключает возможность мирных переговоров. Подобные упреки Кремль использует как дымовой завес, чтобы продолжить атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии японскому изданию NHK.

“Действия России делают саму идею мирных переговоров абсурдной. Российские чиновники просто используют заявления о якобы готовности к переговорам как дымовой занавес, чтобы продолжать агрессию и террор", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит борьбу, чтобы освободить свои территории от российской оккупации.

"Украина продолжит освобождать свою землю, спасать людей от российских преступлений, пыток, страданий и невыносимых условий жизни", - добавил глава МИД.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после очередных ракетных ударов не может идти речь о мирных переговорах с Россией.

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