Кулеба о минских соглашениях: никто не принуждает Украину к их выполнению

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается… Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте минские соглашения так или так, то этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине. За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил министр.

По его словам, то, что минские договоренности являются основой для урегулирования, это факт. Но есть российская интерпретация, которая не отвечает украинским интересам.

"Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение минских соглашений на российских условиях", - добавил Кулеба.