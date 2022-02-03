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Кулеба о минских соглашениях: никто не принуждает Украину к их выполнению

Автор: Александр Мороз

Зарубежные партнеры не давят на Украину для выполнению минских соглашений по Донбассу. Хотя раньше были попытки принудить Киев к их выполнению на условиях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается… Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте минские соглашения так или так, то этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине. За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил министр.

По его словам, то, что минские договоренности являются основой для урегулирования, это факт. Но есть российская интерпретация, которая не отвечает украинским интересам.

"Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение минских соглашений на российских условиях", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет, чтобы участники "нормандского формата" переговоров заставили Украину выполнить минские соглашения.

А накануне президент России Владимир Путин обвинил Киев в якобы саботаже договоренностей.

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Дмитрий КулебаМинские соглашения