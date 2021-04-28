Кулеба: по логике России, мы должны ждать, пока нас порежут как салями

Российская Федерация любой шаг Украины по своей защите называет провокацией. Согласно логике Москвы, Украина должна тихо ждать, пока ее не "порежут как салями".

Об этом в эфире программы BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия воспринимает каждый шаг Украины по защите себя от РФ как "провокацию". Если следовать этой логике, то мы должны сидеть тихо, опустив руки, и ждать, пока Россия не порежет нас как салями", - заявил он. По его словам, Украина не позволит этому случиться и будет защищать себя на всех фронтах.