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Кулеба - Лаврову: скажите своему боссу прекратить обстрелы городов, если РФ настроена на переговоры

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Он призвал российского министра передать главе Кремля Владимиру Путину, чтобы он прекратил обстрелы украинских городов, если РФ серьезно относится к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама же и причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры", - написал министр.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины