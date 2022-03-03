Кулеба - Лаврову: скажите своему боссу прекратить обстрелы городов, если РФ настроена на переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Он призвал российского министра передать главе Кремля Владимиру Путину, чтобы он прекратил обстрелы украинских городов, если РФ серьезно относится к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама же и причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры", - написал министр.

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