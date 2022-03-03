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Кулеба - Лаврову: скажіть своєму босові припинити обстріли міст, якщо РФ налаштована на переговори

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 15:27
Кулеба - Лаврову: скажіть своєму босові припинити обстріли міст, якщо РФ налаштована на переговори Фото: глава МЗС України Дмитрйи Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Він закликав російського міністра передати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Тепер Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори", - написав міністр.

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