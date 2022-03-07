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Кулеба и Лавров встретятся на этой неделе: дата и место

Автор: Артем Горовенко

Из-за войны России против Украины главы внешнеполитических ведомств обеих стран встретятся на саммите в турецкой Анталье. Встреча пройдет 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на milliyet.com.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталье пройдет трехсторонний саммит, в котором примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД России Сергей Лавров.

"Наша цель - как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил он.

По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.

"Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли", - добавил Чавушоглу.

Напомним, ранее Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД Украины и России на полях дипломатического форума в Анталии. Он выразил надежду на то, что поможет наладить контакт между странами.

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Дмитрий КулебаЛавровВойна России против Украины