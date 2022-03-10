Кулеба и Лавров начали встречу в Анталье

В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - написал он.

Отметим, встреча проходить по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.