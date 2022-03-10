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Кулеба и Лавров начали встречу в Анталье

Автор: Юлия Бойко

В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - написал он.

Отметим, встреча проходить по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.

Напомним, ранее Кулеба назвал три ключевых требования, которые выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.

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Дмитрий КулебаЛавровВойна России против Украины