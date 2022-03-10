Кулеба та Лавров розпочали зустріч в Анталії

У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.

Зазначимо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.