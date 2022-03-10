Кулеба та Лавров розпочали зустріч в Анталії

У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.
"В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.
Зазначимо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.
Нагадаємо, раніше Кулеба назвав три ключові вимоги, які висуне на зустрічі з Лавровим. Це припинення вогню, звільнення окупованих територій та вирішення гуманітарних питань.
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