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Кулеба и Лавров начали встречу в Анталье

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Анталья, Четверг 10 марта 2022 10:26
Кулеба и Лавров начали встречу в Анталье Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - написал он.

Отметим, встреча проходить по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.

Напомним, ранее Кулеба назвал три ключевых требования, которые выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.

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