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Кулеба та Лавров розпочали зустріч в Анталії

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Анталія, Четвер 10 березня 2022 10:26
Кулеба та Лавров розпочали зустріч в Анталії Фото: Дмитро Кулеба та Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.

Зазначимо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав три ключові вимоги, які висуне на зустрічі з Лавровим. Це припинення вогню, звільнення окупованих територій та вирішення гуманітарних питань.

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Дмитро Кулеба Лавров Війна Росії проти України
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