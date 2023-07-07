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Кулеба: якщо НАТО не готове запросити Україну, то хай скаже, коли буде готовим

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На саміті в Вільнюсі лідери НАТО мають вказати, коли будуть готові прийняти Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

"Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення на саміті, вони мають чітко вказати, коли вони будуть готові", - наголосив міністр.

За його словами, членство в Альянсі дійсно має формальні вимоги, однак запрошення - ні.

"Усе, що потрібно, - це стратегічне передбачення і політична воля", - наголосив Кулеба.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО.

Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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