Кулеба - критикам контрнаступу: навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися

"Ми спокійно ставимося до подібних заяв. На думку неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути собі всі свої території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися", - заявив він.

Міністр додав, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії".

"Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях", - наголосив Кулеба.

При цьому він заявив, що Україні не потрібно нічого доводити.

"Наш успіх винагородить оптимістів і погубить репутацію тих, хто сумнівається. А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога - це важка праця", - наголосив він.

Заяви про "повільний контрнаступ"

Останні кілька тижнів офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж вони очікували.

Водночас, українські захисники щодня демонструють успішні дії на фронті, знищуючи ворожих солдатів і продовжуючи просування.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заяви про "повільний контрнаступ" ЗСУ - це абсолютне нерозуміння війни.

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