RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба - критикам контрнаступления: даже сомневающиеся со временем начинают надеяться

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь отреагировал на критику украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже сомневающиеся со временем начинают надеяться", - заявил он.

Министр добавил, что "последний раз американцы сталкивались с таким уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии".

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожны в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", - подчеркнул Кулеба.

При этом он заявил, что Украине не нужно ничего доказывать.

"Наш успех вознаградит оптимистов и погубит репутацию сомневающихся. А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул он.

Заявления о "медленном контрнаступлении"

Последние несколько недель официальные лица стран Запада утверждают, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем они ожидали.

В то же время, украинские защитники ежедневно демонстрируют успешные действия на фронте, уничтожая вражеских солдат и продолжая продвижение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления о "медленном контрнаступлении" ВСУ - это абсолютное непонимание войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ