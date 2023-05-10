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Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території - військові готуватимуться до наступної операції.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Bild.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете: так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу", - пояснив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова, остаточні рішення відносно термінів та напрямків контрнаступу ще не затверджені.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

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