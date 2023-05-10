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Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня неуместно думать о предстоящем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории - военные будут готовиться к следующей операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Bild.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", - пояснил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, окончательные решения относительно сроков и направлений контрнаступления еще не утверждены.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

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