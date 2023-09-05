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Кулеба про контрнаступ: життя складніше за комікси про Астерікса та Обелікса

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 14:59
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Кулеба про контрнаступ: життя складніше за комікси про Астерікса та Обелікса Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України продовжують контрнаступ. Але, звичайно, він не схожий на комікси про Астерікса та Обелікса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби каналу France 5.

За його словами, люди в Америці хочуть, щоб український контрнаступ виглядав, як комікс "Месники", а люди у Франції хотіли б бачити щось подібне на "Астерікса та Обелікса".

"Тобто з'являються герої, які одним-двома ударами розкидають величезне військо ворога і встановлюють справедливість. Але життя трохи складніше", - зазначив Кулеба

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на південному фронті розпочався близько 4 червня. За цей час удалося звільнити близько десяти населених пунктів. Наступ ускладнюється великими мінними полями.

Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому їх наші війська можуть прорвати швидше.

Астерикс і Обеликс - герої коміксів, про їх пригоди написані більше 30 історій, авторами яких є французький письменники Рене Ґосінні та художник Альбер Удерзо. Комікси розходяться по всьому світу багатомільйонними накладами; за їх мотивами зняті художні і мультиплікаційні фільми. Астерикс і Обеликс - жителі маленького гальського села. Оточена римськими гарнізонами, вона продовжує стійко чинити опір загарбникам.

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Дмитро Кулеба Контрнаступ ЗСУ
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