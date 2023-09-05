Кулеба о контрнаступлении: жизнь сложнее комиксов об Астериксе и Обеликсе

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Но, конечно же, оно не похоже на комиксы об Астериксе и Обеликсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы каналу France 5 .

По его словам, люди в Америке хотят, чтобы украинское контрнаступление выглядело как комикс "Мстители", а люди во Франции хотели бы видеть что-то похожее на "Астерикса и Обеликса".

"То есть появляются герои, которые одним-двумя ударами разбрасывают огромное войско врага и устанавливают справедливость. Но жизнь немного сложнее", - отметил Кулеба.

"Pour nous, cest une lutte qui ne peut avoir otros issues que la victoire, autrement ce serait la muerte de notre peuple."



Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien, dans la Story de @MohamedBouhafsi #CàVous pic.twitter.com/7FPTUbflDW— C à vous (@cavousf5) September 4, 2023

Контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ на южном фронте началось около 4 июня. За это время удалось уволить около десяти населенных пунктов. Наступление усложняется большими минными полями.

Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью – по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.

Астерикс и Обеликс - герои комиксов, об их приключениях написаны более 30 историй, авторами которых являются французские писатели Рене Госинни и художник Альбер Удерзо. Комиксы расходятся по всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам сняты художественные и мультипликационные фильмы. Астерикс и Обеликс – жители маленькой галльской деревни. Окруженная римскими гарнизонами, она продолжает стойко сопротивляться захватчикам.