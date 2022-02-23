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Кулеба о конфликте с Россией: наш план "А" - дипломатия, но есть и план "Б"

Автор: Артур Родивилов

Украина имеет два плана, чтобы остановить российское вторжение. В частности, это дипломатия, а также борьба за "каждый дюйм земли".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи главы МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У нас два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что планов эвакуировать Харьков и Мариуполь нет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "ДНР" и "ЛНР" в понедельник, а во вторник это решение было ратифицировано российским парламентом.

Кроме того, Путин получил разрешение российского парламента на ввод войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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Вторжение России в Украину