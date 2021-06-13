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Кулеба о компенсации за "Северный поток-2": рассмотрим, если предложат

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, добиться компенсаций Украине намерены Соединенные Штаты Америки.

Об этом говорится в интервью министра изданию Welt.

"Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - заявил Кулеба

В то же время глава МИД подчеркнул, что российский газопровод прежде всего представляет угрозу безопасности Украины.

"А потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", - добавил он.

Напомним, в Украине посчитали размер ущерба государственному бюджету в случае, если Россия остановит транзит газа через украинскую газотранспортную систему после запуска "Северного потока-2". Ежегодно государственный бюджет будет недополучать не менее 1,5 млрд долларов.

Как заявлял глава американского Госдепа Энтони Блинкен, США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине после запуска "Северного потока-2".

Больше о том, какую опасность для Украины представляет российский газопровод, читайте в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток-2" и на что надеется Украина".

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Новости Украины МИД УкраиныКомпенсацияДмитрий КулебаСеверный поток-2